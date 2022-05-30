Дело по иску Татьяны Легостаевой к рязанскому перинатальному центру начали рассматривать сначала

Следующее судебное заседание назначено на 20 июня.

Московский районный суд начал рассматривать дело по иску бывшей заведующей отделением патологии Татьяны Легостаевой к перинатальному центру. Об этом сообщается на сайте суда.

Заседание состоялось 26 мая. В картотеке дел сообщается, что рассмотрение дела начато сначала. Причиной стало «изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований».

Следующее судебное заседание назначено на 20 июня. Слушания проводятся в закрытом режиме.

Напомним, Татьяну Легостаеву уволили с поста завотделением после смерти младенца. Позже врач потребовала восстановить ее в должности и признать запись в трудовой книжке недействительной.