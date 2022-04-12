В Рязани прошло предварительное заседание по иску Татьяны Легостаевой к перинатальному центру

Оно прошло в Московском райсуде во вторник, 12 апреля.

В Рязани прошло предварительное заседание по иску Татьяны Легостаевой к перинатальному центру. Об этом сообщило издание Vidsboku .

Заседание прошло в Московском райсуде во вторник, 12 апреля.

На нем представитель бывшей завотделения патологии перинатального центра потребовал приказ о прекращении трудового договора незаконным, восстановить рязанку на работе на работе, а также признать запись в трудовой книжке недействительной. Также он обязал аннулировать запись, а также взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда

«По ходатайству представителя истца, поддержанному прокурором Московского района города Рязани, против которого также не возражал представитель ответчика, в связи с тем, что в судебном заседании будут исследоваться документы, связанные с медицинской тайной, судом принято процессуальное решение о слушании дела в закрытом судебном заседании», — сообщила изданию пресс-секретарь суда Виктория Майорова.

Предварительное слушание отложено на 22 апреля. За это время сторонам предстоит собрать доказательства.

Напомним, завотделения патологии рязанского перинатального центра Татьяну Легостаеву уволили после смерти младенца.