Bloomberg: Евросоюз уступает требованиям России о плате за газ в рублях

Страны Евросоюза не могут договориться о санкциях против поставок российской нефти и газа и все больше разделяются в вопросах, касающихся Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Страны Евросоюза не могут договориться о санкциях против поставок российской нефти и газа и все больше разделяются в вопросах, касающихся Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что разногласия проявляются по всем вопросам: какое вооружение поставлять Украине, возможны ли переговоры с президентом Владимиром Путиным, на какие условия пойдет Киев в рамках мирного соглашения. По данным агентства, в основном разногласия наблюдаются между государствами Восточной и Западной Европы. Страны Евросоюза решили спорные вопросы во время подготовки первых пяти пакетов ограничений, но в рамках работы над шестым из-за затратных санкций достигать соглашения становится труднее, добавляет агентство.

Однако если новый пакет согласуют, некоторые уступки все же есть. Предлагаемые периоды отказа от российских энергоносителей продлили, запрет танкерных перевозок российской нефти по миру исключили из-за давления Греции. Также источники Bloomberg утверждали, что Евросоюз может предусмотреть исключение поставок по нефтепроводу «Дружба» из санкционного пакета. Эта уступка также снизит силу давления на Россию.

Также речь идет о том, что остается почти неуязвим энергетический сектор России. Кроме отказа Венгрии одобрить эмбарго на российскую нефть, страны Запада «уступают российским требованиям о плате за газ в рублях».

Напомним, ранее пакет мер не смогли принять, в том числе из-за позиции Венгрии, которая не хочет отказываться от российской нефти. Изначально шестой пакет санкций предполагал запрет на покупку всей российской нефти.