Роскомнадзор исключит Netflix из реестра АВС

Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории России. Уточняется, что платформа сама приостановила деятельность в стране еще в марте.

В Роскомнадзоре прокомментировали ограничение доступа к сервису Netflix. Об этом в пятницу, 27 мая, говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории России. Уточняется, что платформа сама приостановила деятельность в стране еще в марте.

Также в ведомстве добавили, что вскоре видеосервис исключат из реестра АВС — аудиовизуальных сервисов.

Напомним, российские пользователи пожаловались, что не могут пользоваться сервисом без подключения к VPN. Также у них перестала работать система оплаты.