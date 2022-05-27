Netflix стал недоступен для российских пользователей без подключения к VPN

Вероятной причиной сбоя в работе сервиса назвали попытку полного отключения России от платформы.

Netflix стал недоступен для российских пользователей без подключения VPN. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил новостной портал DFT.

Сообщается, что вероятной причиной сбоя в работе сервиса стала попытка полного отключения России от платформы.

Ранее компания заявила о приостановке работы в России. Тогда сервис продолжал работать и добавлял контент как с дубляжом, так и с русскими субтитрами. Сами российские пользователи оплачивали доступ к платформе через VPN. В настоящее время и эта возможность для них недоступна — сервис выдает ошибку.