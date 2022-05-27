ИД «Пресса»: пропавший житель Ряжска сам вернулся домой на третьи сутки

Мужчина пропал 24 мая в Ряжске.

Пропавший 60-летний Андрей Чичков самостоятельно вернулся домой. Подробности в пятницу, 27 мая, сообщило ИД «Пресса».

Мужчина пропал 24 мая в Ряжске. Его поисками занялся поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». На третьи сутки поисковики сообщили, что мужчина жив.

Как пишет издание, пенсионер сам ушел из дома. Три дня он находился в безлюдных местах города и ночевал в заброшенных помещениях. А спустя время вернулся домой живой и здоровый.