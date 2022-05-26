В Ряжске пропал 60-летний Андрей Чичков

Мужчина пропал 24 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Ряжске пропал 60-летний Андрей Чичков. Ориентировку на поиск мужчины в четверг, 26 мая, разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 24 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Андрей Чичков имеет рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в серую ветровку, серо-голубой джемпер, синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить дежурному отряда, либо позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-51 или 112.