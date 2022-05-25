Путин упростил получение гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей

Ранее власти Херсонской и Запорожской областей заявили о намерении войти в состав России.

Путин упростил получение гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РИА Новости .

В среду, 25 мая, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Напомним, ранее власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России. Позже руководство Запорожской области также объявило о желании присоединиться к России после полного освобождения от националистов.