Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России

Регион начнет интеграцию после освобождения областного центра — города Запорожья.

Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России. Об этом пишет РИА Новости .

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что область возьмет курс на вхождение в состав России после ее полного освобождения от националистов. Он уточнил, что регион не рассматривает образование Запорожской народной республики.

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов.

По словам чиновника, за интеграцию с Россией выступает большинство жителей области. Она начнется после освобождения областного центра — города Запорожья.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее о планах войти в состав России объявили власти Херсонской области.