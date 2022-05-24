Власти Херсонской области заявили о планах стать субъектом России

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не планирует быть независимой республикой, а хочет стать субъектом России. Об этом передает
«Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — сказал он.
Он добавил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению.
По его словам, итоги референдума не будут признаны западными странами и проводить его — «бесполезная трата времени.
«Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», — подчеркнул замглавы администрации.
Стремоусов отметил, что нужно полностью наладить стабильную, мирную жизнь, настроить работу всех секторов, запустить рынок труда.
Процесс перехода на стандарты российского законодательства должны завершить до конца года, а затем определиться с референдумом и дальнейшим статусом.