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Власти Херсонской области заявили о планах стать субъектом России
Процесс перехода на стандарты российского законодательства должны завершить до конца года, а затем определиться с референдумом и дальнейшим статусом.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не планирует быть независимой республикой, а хочет стать субъектом России. Об этом передает РИА Новости.

«Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — сказал он.

Он добавил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению.

По его словам, итоги референдума не будут признаны западными странами и проводить его — «бесполезная трата времени.

«Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», — подчеркнул замглавы администрации.

Стремоусов отметил, что нужно полностью наладить стабильную, мирную жизнь, настроить работу всех секторов, запустить рынок труда.

Процесс перехода на стандарты российского законодательства должны завершить до конца года, а затем определиться с референдумом и дальнейшим статусом.