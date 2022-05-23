В Рязанской области за неделю клещи покусали 50 детей
Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах.
В Рязанской области за неделю клещи покусали 87 человек, в том числе 50 детей. Об этом в понедельник, 23 мая,
Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах. Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, необходимо соблюдать следующие правила поведения:
- использовать светлую одежду, которая максимально закрывает все участки тела, наголову и шею надо надевать платок или другой головной убор;
- верхнюю одежду и открытые участки кожи надо обрабатывать современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами;
- каждые 15-30 минут необходимо осматривать одежду, особое внимание уделяя складками и швам;
- также после прогулки необходимо осматривать домашних животных.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле.
Ранее сообщалось, что рязанские парки обработали от клещей.