Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 64.11 / 64 23/05 10:51
Нал. EUR 67.1 / 70 23/05 13:09
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
1 час назад
300
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
7 216
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
3 807
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
6 464
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за неделю клещи покусали 50 детей
Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 87 человек, в том числе 50 детей. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах. Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, необходимо соблюдать следующие правила поведения:

  • использовать светлую одежду, которая максимально закрывает все участки тела, наголову и шею надо надевать платок или другой головной убор;
  • верхнюю одежду и открытые участки кожи надо обрабатывать современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами;
  • каждые 15-30 минут необходимо осматривать одежду, особое внимание уделяя складками и швам;
  • также после прогулки необходимо осматривать домашних животных.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле.

Ранее сообщалось, что рязанские парки обработали от клещей.