В Рязанской области за неделю клещи покусали 50 детей

Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 87 человек, в том числе 50 детей. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Рязанцам напомнили, что чаще всего клещи нападают в лесу, парках, на дачных участках и кладбищах. Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, необходимо соблюдать следующие правила поведения:

использовать светлую одежду, которая максимально закрывает все участки тела, наголову и шею надо надевать платок или другой головной убор;

верхнюю одежду и открытые участки кожи надо обрабатывать современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами;

каждые 15-30 минут необходимо осматривать одежду, особое внимание уделяя складками и швам;

также после прогулки необходимо осматривать домашних животных.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле.

Ранее сообщалось, что рязанские парки обработали от клещей.