В рязанских парках провели обработку от клещей

В субботу, 21 мая, в рязанских парках началась обработка от клещей. Дожди помешали провести ее раньше, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 21 мая, в рязанских парках началась обработка от клещей. Дожди помешали провести ее раньше, сообщает пресс-служба мэрии.

Обработку парков проводят ежегодно для профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. В этом году обработают более 136 гектаров.

Обезвредят места массового пребывания людей: Центральный парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк. Обработку проводят с 4:00, специалисты распыляют спецсредство на землю, траву и кусты. Входы на это время перекрывают. Рязанцев просят воздержаться от прогулок во время обработки и не выгуливать домашних животных.