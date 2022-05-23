Малков поручил выбрать место мусорного полигона в Рязанской области

На площадке планирую построить экотехнопарк мощностью 200 тысяч тонн отходов в год.

Малков поручил выбрать место мусорного полигона в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 23 мая, врио губернатора Павел Малков провел рабочее совещание, где обсуждали работу по обращению с ТКО в регионе.

Исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов рассказал о результатах работы по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО». Он сообщил, что в регионе не хватает 2 700 площадок и восемь тысяч контейнеров для сбора мусора.

На совещании также обсудили строительство сортировочного мусороперерабатывающего завода. Павел Малков поручил оперативно определить участок для строительства экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн отходов в год. На предприятии планируется перерабатывать бумагу, пластик, стекло и резину.

Ранее Николай Любимов сообщал, что экотехнопарк построят в Рязанском районе.