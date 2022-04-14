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Любимов подтвердил, что экотехнопарк построят в Рязанском районе
Отметим, что строительство планируют завершить в 2024 году.

Николай Любимов подтвердил, что экотехнопарк построят в Рязанском районе. Об этом губернатор рассказал во время публичного отчета в облдуме в четверг, 14 апреля.

По его словам, власти также рассматривали площадки в Захаровском и Рыбновском районе, однако эти площадки стали «менее предпочтительными» из-за отдаленного расположения от Рязани.

«На меня с предложением федеральный „Российский экологический оператор“, который станет соинвестром экотехнопарка. У них есть средства из федерального бюджета. Так экотехнопарк станет более технологичным, мы получим дополнительные средства от еще одного инвестора, в том числе и новое оборудование», — заявил политик.

Отметим, что строительство планируют завершить в 2024 году.