В Рыбновском районе загорелась мусорная свалка
Жители деревни Зеленино Рыбновского района сообщили о том, что загорелся полигон ТБО. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Жители деревни Зеленино Рыбновского района сообщили о том, что 22 мая загорелся полигон ТБО. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Около деревни Зеленино горит полигон твердых бытовых отходов», — сообщила автор ролика.
Напомним, местные жители неоднократно сообщали, что на этот полигон незаконно свозят мусор из Москвы.