На полигоне в Рыбновском районе вновь заметили мусоровозы из Москвы
Местные жители сообщили, что снова видели мусоровозы из Москвы, везущие отходы на полигон ТБО Рыбновского района. Пост опубликован в соцсетях.
Местные жители сообщили, что снова видели мусоровозы из Москвы, везущие отходы на полигон ТБО Рыбновского района. Пост опубликован в
«В Рязань продолжают везти мусор из Москвы… на полигон в Рыбновский район, деревня Мантурово. Водитель честно признался, что грузился в Москве. Машины приходят ночью», — сообщает автор поста.
Напомним, ранее местные жители уже жаловались на завоз мусора из других регионов. Летом жители села Зеленино Рыбновского района перекрыли путь мусоровоза с «владимирскими номерами» к местной свалке.