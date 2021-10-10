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На полигоне в Рыбновском районе вновь заметили мусоровозы из Москвы
Местные жители сообщили, что снова видели мусоровозы из Москвы, везущие отходы на полигон ТБО Рыбновского района. Пост опубликован в соцсетях.

Местные жители сообщили, что снова видели мусоровозы из Москвы, везущие отходы на полигон ТБО Рыбновского района. Пост опубликован в соцсетях.

«В Рязань продолжают везти мусор из Москвы… на полигон в Рыбновский район, деревня Мантурово. Водитель честно признался, что грузился в Москве. Машины приходят ночью», — сообщает автор поста.

Напомним, ранее местные жители уже жаловались на завоз мусора из других регионов. Летом жители села Зеленино Рыбновского района перекрыли путь мусоровоза с «владимирскими номерами» к местной свалке.