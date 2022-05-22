В Рыбновском районе потушили пожар на полигоне ТБО

Под Рязанью потушили пожар на мусорном полигоне около деревни Зеленино. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Под Рязанью потушили пожар на мусорном полигоне около деревни Зеленино. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что возгорание на площади 5 кв. м. ликвидировал собственник при помощи инженерной техники.

Напомним, 22 мая жители деревни Зеленино сообщили о том, что загорелся полигон ТБО. Опубликовано видео.