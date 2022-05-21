В ночь на 22 мая в рязанском Лесопарке запретят парковаться из-за полумарафона

С 23:00 субботы, 21 мая, парковка у въезда в рязанский Лесопарк запрещена. Об этом напоминает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

С 23:00 субботы, 21 мая, парковка у въезда в рязанский Лесопарк запрещена. Об этом напоминает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Парковаться запретят из-за проведения в воскресенье полумарафона «Рязанский Кремль — 2022», который будет проходить в том числе по территории Лесопарка.

Парковка будет запрещена по маршруту движения участников и во время проведения мероприятия.

Напомним, в центре Рязани утром 22 мая перекроют ряд улиц.