В центре Рязани утром 21 мая перекроют ряд улиц

Ограничения связаны с проведением всероссийского полумарафона «Забег.РФ» — VI открытого полумарафона «Рязанский Кремль-2022».

В центре Рязани утром в субботу, 22 мая, перекроют ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Ограничения связаны с проведением всероссийского полумарафона «Забег.РФ» — VI открытого полумарафона «Рязанский Кремль-2022».

Так, с 6:00 до 13:00, закроют Соборную площадь и улицу Петрова. С 8:00 до 13:00 перекроют движение по маршруту прохождения участников забега: Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — Озеро Ореховое — Окское шоссе — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала и улицы Рыбацкой.