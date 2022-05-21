Мясников рассказал об условиях заражения человека оспой обезьян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких обстоятельствах можно заразиться обезьяньей оспой. Об этом он написал в Telegram-канале.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких обстоятельствах возможно заражение обезьяньей оспой. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, заражение возможно при минимум трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра. Мясников оценил вероятность инфицирования как крайне низкую, так как, по сравнению с человеческой оспой, вирус значительно менее заразный. Смертность также низкая — у людей она составляет около 10%.

«Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики», — написал врач.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая у людей обычно протекает легко, но возможны осложнения.

Напомним, ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений зафиксировали в Испании — заболели 30 человек.