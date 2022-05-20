ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространена в Африке, где ей заражаются по большей части дети.

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил Telegraph.

Больше всего заражений зафиксировали в Испании — 30 человек заболели оспой обезьян. Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. При заболевании появляются температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость. В основном ей заражаются дети.

Инкубационный период составляет от пяти до 21 дня. Уровень смертности колеблется от 4 до 22%.

По данным центра «Вектор», против инфекции помогает вакцина против натуральной оспы.