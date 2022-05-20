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Депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за закрытие его дела
Однако сейчас в деле новый поворот: следствие задержало жену Бурцева и предъявило ей обвинение в покушение на дачу взятки группой лиц вместе с мужем.

В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятку у депутата гордумы Александра Бурцева за то, чтобы закрыть его дело. Двое из них дали признательные показания.

Как сообщил через своего адвоката Александр Бурцев, ему предложили переквалифицировать статью или закрыть дело. Речь шла о сумме в 1,2 или 2 млн рублей соответственно. По словам Бурцева, он отказался, так считает себя невиновным. После того, как вымогатели стали чуть ли не ежедневно предлагать свои «услуги», Бурцев посоветовался с женой и решил записать разговоры. Позже жена пошла в полицию, и вымогателей задержали. Однако сейчас в деле новый поворот: следствие задержало жену Бурцева и предъявило ей обвинение в покушение на дачу взятки группой лиц вместе с мужем.

Подробности дела читайте в разделе «Публикации».

Напомним, Александр Бурцев бизнесмен, занимается грузоперевозками. Бурцев пришел в гордуму от партии «Единая Россия». Его округ № 13, который включает в себя часть Московского района, в том числе кусок Приокского поселка. В думе получил пост председателя комитета по ЖКХ.

Осенью 2020 года в гордуму пришла прокурорская проверка, которая смотрела, как депутаты расходуют компенсации на помощников. Особого внимания надзорного органа кроме Александра Бурцева удостоились справедросс Сергей Караев, единоросс Ирина Орешина и либерал-демократы Дмитрий Панкин, Павел Ахунов, Дмитрий Володин, Никита Усачев.

Ирина Орешина написала признательные показания, ее подозревали в присвоении 1,26 млн. Александр Бурцев свою вину не признает.

Ему вменяют присвоение 400 500 рублей. Бурцев считает, что может полностью доказать свою невиновность.