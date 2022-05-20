Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя и «Азовстали»
Так, в пятницу, 20 мая, в плен сдались 531 боевик.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя от украинских войск. Об этом сообщило
По словам главы ведомства, также полностью освобождена территория «Азовстали». Подземные сооружения контролируют российские войска.
Так, в пятницу, 20 мая, в плен сдались 531 боевик. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие 2 439 служащих «Азова» и украинских войск, заблокированных на территории комбината.
Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531 человека.
В министерстве обороны отметили, что командира «Азова» (в России признан экстремистским) вывезли с территории завода в специальном бронемобиле.