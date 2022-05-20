Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя и «Азовстали»

Так, в пятницу, 20 мая, в плен сдались 531 боевик.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя от украинских войск. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам главы ведомства, также полностью освобождена территория «Азовстали». Подземные сооружения контролируют российские войска.

Так, в пятницу, 20 мая, в плен сдались 531 боевик. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие 2 439 служащих «Азова» и украинских войск, заблокированных на территории комбината.

Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531 человека.

В министерстве обороны отметили, что командира «Азова» (в России признан экстремистским) вывезли с территории завода в специальном бронемобиле.