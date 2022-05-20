Командир украинского полка «Азов"* Денис Прокопенко сдался в плен

Об этом сообщила корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова в Telegram-канале

Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко сдался в плен. Об этом сообщила корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова в Telegram-канале.

«Денис Прокопенко Редис вышел с „Азовстали“ и сдался в плен», — сообщила репортер. Ранее она писала у себя в канале, что с территории завода вышли заместитель Прокопенко с позывным «Калина» и командир батальона ВСУ с позывным «Волына».

Официального подтверждения информации нет.

*признан на территории России экстремистским