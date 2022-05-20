Депутата Бурцева оставили под домашним арестом

Решение вынесли в пятницу, 20 мая.

Депутата Рязанской гордумы Александра Бурцева оставили под домашним арестом. Решение вынесли в пятницу, 20 мая, в Советском районном суде.

Следователи ходатайствовали о заключении депутата под стражу. По их мнению жена Бурцева — Алевтина- вместе с группой лиц пыталась дать взятку, чтобы закрыть «дело о компенсациях», в котором обвиняют депутата.

Со своей стороны, Бурцев изначально не признавал обвинения. Его защита уверена в надуманности дела и то, что может доказать невиновность Александра.

Ситуация, по мнению Бурцева и его защиты, парадоксальна. Алевтина сама пришла в полицию и заявила, что у них с мужем вымогают деньги. Во время передачи взятки, которая проходила под контролем полиции, задержали троих посредников. Двое из них дали признательные показания.

Однако спустя несколько недель Cледственный комитет сначала задержал Алевтину, а потом предъявил ей обвинение. Следователи объединили дела, что позволило им ходатайствовать об изменении меры пресечения Александра с домашнего ареста на СИЗО.

Суд, в свою очередь, постановил отпустить Алевтину, запретив ей общаться со свидетелями и участниками дела. На следующем заседании вынесли решение по депутату.

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