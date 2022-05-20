Жену депутата Бурцева освободили в зале суда

Алевтину Бурцеву обвинили в покушении на дачу взятки группой лиц с мужем.

Жену депутата Бурцева Алевтину Бурцеву освободили в зале суда.

Советский райсуд в пятницу, 20 мая, избирал рязанке меру пресечения. Суд запретил девушке общаться со свидетелями и участниками дела.

Следствие обвинило Алевтину Бурцеву в покушении на дачу взятки группой лиц с мужем. При этом защитники девушки говорят о том, что Алевтина сама пришла в полицию и заявила о том, что у неё и у ее супруга вымогают деньги за то, чтобы закрыть дело Бурцева. При проведении оперативных мероприятий, в которых Алевтина передавала деньги посредникам, задержаны трое мужчин. Двое из них дали признательные показания.

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