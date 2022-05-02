В Рязанской области потеплеет до +18 градусов

Местами возможен небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Рязанской области потеплеет до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 3 мая, на территории Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем от +13 до +18 градусов.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о самых опасных видах клещей. Пик их численности наступает в мае-июне.