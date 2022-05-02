В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах

В ведомстве отметили, что при укусе клещей вырывать нельзя. Экстренная профилактика поможет выжить пострадавшему в первые 72 часа.

В МЧС рассказали о том, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. Об этом передает РИА Новости .

Также опасными назвали переносчиков боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза. Отмечается, что такую опасность представляют клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus.

В ведомстве отметили, что при укусе клещей вырывать нельзя. Экстренная профилактика поможет выжить пострадавшему в первые 72 часа.

Первые клещи появляются ранней весной при солнце на проталинах. В МЧС заявили, что пик их числа регистрируется в мае-июне. Лесные клещи также активны в августе и сентябре, но их численность ниже, чем весной.

В ведомстве объяснили, что клещи присасывается к человеку не сразу. В ведомстве отметили, что чем быстрее его удалить с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст. Однако в случае, если клещ сделал укус, отрывать его силой не рекомендуют.

После укуса рекомендуется продезинфицировать место спиртом или одеколоном, затем сделать из нитки петлю и поместить ее между «головкой» и телом клеща, затянуть нить, закручивая ее и удалить клеща без резких движений. После этого место стоит удалить йодом.

Живого клеща в течение двух суток рекомендуют отнести на экспертизу клещевого энцефалита и боррелиоза.