В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли две работницы
Пожар произошел в воскресенье, 1 мая, около 20:00. На производственном участке «Пластмассы» загорелась продукция.
В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли две работницы. Об этом
Пожар произошел в воскресенье, 1 мая, около 20:00. На производственном участке «Пластмассы» загорелась продукция. При пожаре пострадали три работника — один погиб на месте, двоих доставили в больницу. Позже еще один умер в больнице.
В региональном минздраве сообщили
На Пермском пороховом заводе производят заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО и другую продукцию.
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Ранее сообщалось, что в Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода.