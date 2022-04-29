В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода. Об этом пишет портал 45.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В пятницу, 29 апреля, в 16:44 на заводе «Синтез» произошел взрыв. В результате часть конструкции производственного здания была разрушена. Пострадал один сотрудник предприятия. Отмечается, что происшествие произошло, когда большая часть работников покинула территорию завода.

В пресс-службе завода отметили, что угрозы экологической безопасности нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).