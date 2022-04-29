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В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода
Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода. Об этом пишет портал 45.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В пятницу, 29 апреля, в 16:44 на заводе «Синтез» произошел взрыв. В результате часть конструкции производственного здания была разрушена. Пострадал один сотрудник предприятия. Отмечается, что происшествие произошло, когда большая часть работников покинула территорию завода.

В пресс-службе завода отметили, что угрозы экологической безопасности нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Фото «ЧП Курган»