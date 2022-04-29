В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода
Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
В Кургане произошел взрыв в цехе фармацевтического завода. Об этом
В пятницу, 29 апреля, в 16:44 на заводе «Синтез» произошел взрыв. В результате часть конструкции производственного здания была разрушена. Пострадал один сотрудник предприятия. Отмечается, что происшествие произошло, когда большая часть работников покинула территорию завода.
В пресс-службе завода отметили, что угрозы экологической безопасности нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Фото «