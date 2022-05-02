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Синоптик рассказал о погоде на 9 мая в Центральной России
«Порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч» обеспечит температуру воздуха на пять градусов ниже климатической нормы.

Синоптик рассказал о погоде на 9 мая в Центральной России. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт рассказал, что во вторник, 3 мая, ожидаются небольшие дожди и до +18 градусов. Но уже в среду, 4 мая, в центральном регионе пройдет холодный атмосферный фронт: ожидаются короткие ливни, порывистый ветер и понижение температуры до +6, +11.

Ночью в четверг, 5 мая, ночью ожидаются заморозки до -4, а днем воздух прогреется до +8,+13 градусов.

«В пятницу под утро -2, +3, после полудня майское солнце прогреет воздух до +12, +17, в субботу — тоже малооблачно и станет на градус-другой теплее», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, 9 мая «порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч» обеспечит утром всего +3, +8 градусов тепла, а днем +9, +14. Это на пять градусов ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, что 3 мая в Рязанской области потеплеет до +18 градусов.