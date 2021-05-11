Названы зарплаты рязанских главврачей

Рязанский минздрав опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей больниц за 2020 год. Согласно документу, больше всего получает главврач областной психбольницы Светлана Нагибина — 176 292 рубля.
В списке главврачей с наибольшими зарплатами — главы кожвендиспансера Елена Большакова (159 907 рублей) и тубдиспансера Марина Муравьева (154 780 рублей).
Главврач БСМП Виктор Филимонов зарабатывал за месяц 117 959 рублей, глава ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина — 148 061 рубль, руководитель ОДКБ Инна Лебедева — 128 217 рублей.
Главврач ОКБ Андрей Карпунин, который занял должность в октябре 2020 года, в среднем за месяц зарабатывал 94 831 рубль.
Согласно документу, меньше всего за 2020 год заработал и.о. главврача, заместитель главного врача по медицинской части старожиловской больницы Алексей Сероухов (38 679 рублей).