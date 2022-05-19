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В Рязани 32 работника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру
Об этом заявила директор завода Юлия Гончарова на заседании рязанской гордумы.

В Рязани 32 работника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру. Об этом в четверг, 19 мая, заявила директор завода Юлия Гончарова на заседании рязанской гордумы.

В настоящее время прокуратура подготовила запросы для налоговой инспекции и Пенсионного фонда Рязанской и Курской областей.

Уточняется, что работников уволят по собственному желанию даже без наличия некоторых документов. Однако выплаты зарплаты все равно останутся за заводом, как только на счетах появятся средства.

Также Гончарова пояснила, что руководству рассказали, как правильно оформить документы по приостановке производства. Так люди смогут сохранить рабочие места и, при необходимости, временно трудоустроиться на другое место.

Кроме того, директор завода добавила, что в планах у руководства удержать всех сотрудников, так как они — квалифицированные кадры.

«Для восстановления стажа с каждым работником планируют встречаться индивидуально. Возможно, у сотрудников сохранились вторые экземпляры трудового договора. Пенсионный фонд готов предоставить выписки с лицевых счетов сотрудников, но для этого нужно личное заявление каждого работника. Выписки будут выдавать заявителям лично в руки, поскольку информация содержит персональные данные. Работники предприятия сохранили право на оформление пенсии досрочно в связи с работой на опасном для здоровья производстве. Этими сведениями Пенсионный фонд располагает», — добавила Юлия Гончарова.

В свою очередь глава муниципального образования Татьяна Панфилова добавила, что все коммуникации между руководством завода и необходимыми службами налажены, чтобы решить проблемы людей.

«Я продолжаю держать ситуацию на контроле. Договорились с директором завода о том, что она будет информировать меня о развитии событий. Уверена, что это не последняя наша встреча», — сказала Татьяна Панфилова.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль. Однако после выяснилось, что все трудовые книжки работников уничтожены.