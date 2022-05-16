Трудовые книжки сотрудников «Рязцветмета» уничтожили. Об этом в понедельник, 16 мая, вышел
Руководство обещало встретиться с сотрудниками завода и отдать им личные вещи и документы. Встречу назначили на 16 мая.
По словам директора предприятия Юлии Гончаровой, мошенники уничтожили всю документацию, в том числе, и трудовые книжки.
«С целью сокрытия преступления была уничтожена вся бухгалтерия 1С, была уничтожена вся документация, нет ваших трудовых книг, нет ваших личных дел. И сейчас я чисто технически стараюсь восстановить это все. Благодаря этим действиям мошенников, мы не можем ни начислить, ни выплатить зарплату, ни даже вас уволить, кто этого хочет», — рассказала Юлия Гончарова.
Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль.
Фото ГТРК «Ока»