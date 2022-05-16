Трудовые книжки сотрудников «Рязцветмета» уничтожили

Об это заявил директор предприятия Юлия Гончарова.

Трудовые книжки сотрудников «Рязцветмета» уничтожили. Об этом в понедельник, 16 мая, вышел сюжет на ГТРК «Ока».

Руководство обещало встретиться с сотрудниками завода и отдать им личные вещи и документы. Встречу назначили на 16 мая.

По словам директора предприятия Юлии Гончаровой, мошенники уничтожили всю документацию, в том числе, и трудовые книжки.

«С целью сокрытия преступления была уничтожена вся бухгалтерия 1С, была уничтожена вся документация, нет ваших трудовых книг, нет ваших личных дел. И сейчас я чисто технически стараюсь восстановить это все. Благодаря этим действиям мошенников, мы не можем ни начислить, ни выплатить зарплату, ни даже вас уволить, кто этого хочет», — рассказала Юлия Гончарова.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль.

Фото ГТРК «Ока»