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Рязанский омбудсмен пообещала решить вопрос с выплатами зарплат сотрудникам «Рязцветмета»
Она заявила, что трудовые книжки пообещал восстановить руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Юрий Карпов.

Глава рязанской гордумы Татьяна Панфилова обсудила с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной ситуацию на заводе «Рязцветмет». Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

По словам Панфиловой, Епихина пообещала решить вопрос с выплатой зарплат сотрудниками предприятия. Руководитель в настоящий момент занимается восстановлением документов на партию свинца, уничтоженных в ходе попытки рейдерского захвата.

«Металл будет реализован, деньги от продажи пойдут на зарплату работникам», — сообщила глава города.

Она заявила, что трудовые книжки пообещал восстановить руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Юрий Карпов. Панфилова отметила, что предприятие зарегистрировано в Курске и все отчисления проходили через пенсионный фонд по месту регистрации юридического лица.

«Чтобы начать эту работу, будем запрашивать у директора завода списки сотрудников», — сообщила председатель гордумы.

Она добавила, что основная задача — защитить людей.

«Мы на стороне работников „Рязцветмета“, это жители нашего города. Где бы ни было зарегистрировано предприятие, оно должно выполнять свои обязательства перед сотрудниками», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль.