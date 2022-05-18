После секса пилота-инструктора с курсанткой Сасовского училища стало известно о других случаях

История оказалась не единичной. С другими участниками также было много ситуаций, но они не получили огласку.

Выяснилось, что случай с сексом инструктора и студентки Сасовского летного училища оказался не единственным на борту учебных самолетов. Об этом сообщил сайт телеканала « 360 ».

Случай произошел еще весной 2021 года, но в сеть недавно попали фотографии произошедшего. Их выложила подруга курсантки, с которой та поссорилась.

По информации источника телеканала, история оказалась не единичной. С другими участниками также было много ситуаций, но они не получили огласку.

Собеседник рассказал об истории. По его словам, курсантам было важно получить часы налета: чем их больше, тем быстрее можно закончить обучение.

Он отметил, что почти весь налет в группе уходил девушке. Курсанты выяснили, что между учащейся и инструктором был роман.

«Если честно, не одна такая, было много других случаев. Просто они не получали такую широкую огласку, как эта», — рассказал собеседник.

Напомним, пилота-инструктора уволили, а курсантка ушла из училища перед сдачей диплома.