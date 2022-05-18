Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
13°
Вск, 22
12°
Пнд, 23
10°
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.65 / 64 20/05 16:09
Нал. EUR 65.65 / 64 20/05 16:09
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
Вчера 14:15
4 027
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 656
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 403
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
7 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
После секса пилота-инструктора с курсанткой Сасовского училища стало известно о других случаях
История оказалась не единичной. С другими участниками также было много ситуаций, но они не получили огласку.

Выяснилось, что случай с сексом инструктора и студентки Сасовского летного училища оказался не единственным на борту учебных самолетов. Об этом сообщил сайт телеканала «360».

Случай произошел еще весной 2021 года, но в сеть недавно попали фотографии произошедшего. Их выложила подруга курсантки, с которой та поссорилась.

По информации источника телеканала, история оказалась не единичной. С другими участниками также было много ситуаций, но они не получили огласку.

Собеседник рассказал об истории. По его словам, курсантам было важно получить часы налета: чем их больше, тем быстрее можно закончить обучение.

Он отметил, что почти весь налет в группе уходил девушке. Курсанты выяснили, что между учащейся и инструктором был роман.

«Если честно, не одна такая, было много других случаев. Просто они не получали такую широкую огласку, как эта», — рассказал собеседник.

Напомним, пилота-инструктора уволили, а курсантка ушла из училища перед сдачей диплома.