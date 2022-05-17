Baza: переспавшей с пилотом-инструктором курсантке пришлось уйти из Сасовского летного училища перед сдачей диплома

По информации издания, пилот-инструктор был женат. Однако он первый начал проявлять внимание к курсантке. В обмен на взаимность инструктор пообещал прибавить ей летных часов.

Появились подробности истории с пилотом-инструктором, который уволился из Сасовского летного училища после секса с курсанткой. Об этом во вторник, 17 мая, стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации издания, пилот-инструктор был женат. Однако он первый начал проявлять внимание к курсантке. В обмен на взаимность инструктор пообещал прибавить ей летных часов.

Также Baza выяснила, что в небе речи об интиме не было — были только поцелуи и объятия. Произошедшее осталось бы в тайне, если бы не однокурсница, с которой накануне поругалась девушка. Подруга выложила фото в сеть, чтобы отомстить.

Из-за скандала девушка забрала документы из вуза накануне защиты диплома.