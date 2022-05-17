Пилота-инструктора из Сасовского летного училища уволили за секс с ученицей

Они поднялись в небо на самолете Cessna 172 и занялись сексом прямо в полете. Происходящее снимали на камеру.

Пилота-инструктора из Сасовского летного училища уволили за секс с ученицей. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил telegram-канал Baza.

По информации издания, речь идет о 28-летнем инструкторе и его 21-летней курсантке. Они поднялись в небо на самолете Cessna 172 и занялись сексом прямо в полете. Происходящее снимали на камеру.

О произошедшем спустя время узнали в училище. После скандала инструктора уволили, а курсантка отчислилась из училища.

Фото с telegram-канала Baza