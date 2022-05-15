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Финляндия официально заявила о вступлении в НАТО
Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает РИА Новости.

Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает РИА Новости.

Днем ранее глава МИД Пекка Хаависто рассказал, что заявку собираются подать в среду.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс вступления для новых государств альянса.

Финляндия и Швеция задумались об отказе от многолетнего нейтралитета из-за российской спецоперации на Украине.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил финскому лидеру Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был бы ошибочным решением, потому что не видит угроз безопасности для страны.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление северных стран в НАТО приведет к милитаризации региона.