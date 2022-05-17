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Появились фото с места ДТП в Касимове
Ранее фото с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях. В ДТП пострадала женщина.

Полиция рассказала подробности случившегося на железнодорожном переезде в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась во вторник, 17 мая, примерно в 10.20 на 189-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». На дороге столкнулись Kia Rio и грузовик «КамАЗ» с прицепом.

Пострадала 40-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются

Напомним, кадры с места происшествия ранее опубликовали в соцсетях. Позже очевидцы рассказали версию случившегося. Стала известна личность водителя грузовика.