Полиция рассказала обстоятельства аварии в Касимовском районе

По версии УМВД, за рулем грузовика «СЗАП 6385» с полуприцепом «СЗАП 83053» находился 37-летний житель Тамбовской области.

Рязанское УМВД рассказало обстоятельства ДТП около железнодорожного переезда в Касимовском районе.

Напомним, авария произошла во вторник, 17 мая, около 10:20, на 189 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

По предварительным данным, за рулем грузовика «СЗАП 6385» с полуприцепом «СЗАП 83053» находился 37-летний житель Тамбовской области. Он допустил выезд прицепа на «встречку». Транспорт столкнулся с Kia Rio.

В итоге пострадала 40-летняя женщина, которая находилась за рулем легковушки. Ее доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее полиция опубликовала фото с места аварии.