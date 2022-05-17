Полиция рассказала обстоятельства аварии в Касимовском районе
По версии УМВД, за рулем грузовика «СЗАП 6385» с полуприцепом «СЗАП 83053» находился 37-летний житель Тамбовской области.
Рязанское УМВД рассказало обстоятельства ДТП около железнодорожного переезда в Касимовском районе.
Напомним, авария произошла во вторник, 17 мая, около 10:20, на 189 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
По предварительным данным, за рулем грузовика «СЗАП 6385» с полуприцепом «СЗАП 83053» находился 37-летний житель Тамбовской области. Он допустил выезд прицепа на «встречку». Транспорт столкнулся с Kia Rio.
В итоге пострадала 40-летняя женщина, которая находилась за рулем легковушки. Ее доставили в больницу.
Проводится проверка.
Ранее полиция опубликовала фото с места аварии.