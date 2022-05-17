В ДТП на железнодорожном переезде в Касимове пострадала водитель KIA
По версии пользователей, KIA врезалась в грузовик.
Очевидцы рассказали подробности аварии на железнодорожном переезде в Касимове. Об этом сообщается в группе «
Так, KIA врезалась в грузовик. При этом отмечается, что девушка, находившаяся в легковушке, осталась в живых. По версии одного из пользователей она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Информация о ДТП появилась во вторник, 17 мая. Позже в полиции прокомментировали произошедшее. Также стала известна личность водителя грузовика.