В ДТП на железнодорожном переезде в Касимове пострадала водитель KIA

По версии пользователей, KIA врезалась в грузовик.

Очевидцы рассказали подробности аварии на железнодорожном переезде в Касимове. Об этом сообщается в группе « Автоклуб города Касимов » в соцсети «ВКонтакте».

Так, KIA врезалась в грузовик. При этом отмечается, что девушка, находившаяся в легковушке, осталась в живых. По версии одного из пользователей она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Информация о ДТП появилась во вторник, 17 мая. Позже в полиции прокомментировали произошедшее. Также стала известна личность водителя грузовика.