Малков осмотрел центральные дороги Рязани

Также он прокомментировал заявление Николая Любимова о том, что к 2024 году город должен стать «столицей хороших дорог».

Во вторник, 17 мая, врио губернатора Павел Малков осмотрел центральные дороги города.

Также он прокомментировал заявление его предшественника Николая Любимова о том, что Рязань к 2024 году должна стать «столицей хороших дорог».

«Говорить о том, что Рязань станет „столицей дорог“, преждевременно. Обещаний пока давать не буду. Сначала надо разобраться… Пока вижу одно — средства есть, есть понимание куда и как их нужно расходовать. Нужно обеспечить качество этих работ и максимально комфортное исполнение для жителей», — подчеркнул Малков.

Напомним, экс-губернатор Николай Любимов в конце декабря 2021 года заявил, что к 2024 году Рязань станет столицей хороших дорог.