Путин созвонился с президентом Финляндии из-за намерения страны вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Они обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО. Главы государств обменялись мнениями по этому вопросу, сообщается в пресс-релизе Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Они обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО. Главы государств обменялись мнениями по этому вопросу, сообщается в пресс-релизе Кремля.

По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как он не видит никаких угроз безопасности Финляндии.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — сообщает пресс-служба президента РФ.

Правящая партия Социал-демократов Финляндии под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО. Внеочередное заседание партийного совета прошло в Хельсинки в субботу, 14 мая.

Напомним, ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила поставки электроэнергии в Финляндию.