Следователи работают на месте гибели школьницы в Рязани. Фоторепортаж

В Рязани во дворе на улице Вишневой, 21, где погибла 13-летняя школьница, работают сотрудники полиции и С. К. Следователи ищут и опрашивают свидетелей трагедии.

В Рязани во дворе на улице Вишневой, 21, где погибла 13-летняя школьница, работают сотрудники полиции и следователи. Они ищут и опрашивают свидетелей трагедии. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо с места происшествия.

По его словам, скорую вызвали очевидцы. По прибытии врачи констатировали смерть подростка.

Напомним, днем в субботу, 14 мая, в Рязани девочка выпала из окна 14 этажа. Следователи прокомментировали случившееся.

Стали известны обстоятельства гибели ребенка.