Погибшую в Рязани девочку незадолго до случившегося не отпустили на прогулку
Стали известны обстоятельства трагедии, которая произошла в Рязани на улице Вишневой в субботу, 14 мая. Школьницу незадолго до случившегося не отпустили гулять.
Стали известны обстоятельства трагедии, которая произошла в Рязани на улице Вишневой в субботу, 14 мая. Школьницу незадолго до случившегося не отпустили гулять. Как стало известно РЗН. инфо из собственных источников, из-за этого у подростка произошел конфликт с матерью.
Напомним, днем в субботу, 14 мая, на улице Вишневой обнаружили тело 13-летнего подростка. Школьница выпала из окна и погибла.
Следователи прокомментировали случившееся.