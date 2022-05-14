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Погибшую в Рязани девочку незадолго до случившегося не отпустили на прогулку
Стали известны обстоятельства трагедии, которая произошла в Рязани на улице Вишневой в субботу, 14 мая. Школьницу незадолго до случившегося не отпустили гулять.

Стали известны обстоятельства трагедии, которая произошла в Рязани на улице Вишневой в субботу, 14 мая. Школьницу незадолго до случившегося не отпустили гулять. Как стало известно РЗН. инфо из собственных источников, из-за этого у подростка произошел конфликт с матерью.

Напомним, днем в субботу, 14 мая, на улице Вишневой обнаружили тело 13-летнего подростка. Школьница выпала из окна и погибла.

Следователи прокомментировали случившееся.

Фото с места трагедии.