Россия перестала поставлять электроэнергию в Финляндию

Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен Agence France-Presse.

Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом в субботу, 14 мая, заявил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен Agence France-Presse, сообщает ТАСС .

По информации RAO Nordic Oy, это обусловлено неоплатой поставленной электроэнергии.

Кауконен отметил, что поставки электроэнергии из России в Финляндию «в настоящее время равны нулю».

При этом в Fingrid считают, что «серьезных проблем не произойдет», так как поставки из России на 10% удовлетворяли потребности страны в электроэнергии. Недостаток ожидают восполнить поставками из Швеции и за счет роста собственного производства. Финляндия сможет сама обеспечивать себя электроэнергией к 2023 году.

RAO Nordic Oy напомнила, что много лет импортирует электроэнергию из России в Финляндию и продает ее на бирже Nord Pool. Однако сейчас до сих пор на ее банковский счет не поступили средства за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая.

Таким образом, RAO Nordic Oy не может оплачивать импортируемую из России электроэнергию и вынуждена приостановить поставки.