Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
14°
Вск, 15
14°
Пнд, 16
10°
ЦБ USD 63.78 -2.01 14/05
ЦБ EUR 65.79 -2.99 14/05
Нал. USD 0 / 10000 15:07
Нал. EUR 0 / 10000 15:07
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
3 630
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
5 292
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
10 271
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
14 025
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россия перестала поставлять электроэнергию в Финляндию
Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен Agence France-Presse.

Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом в субботу, 14 мая, заявил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен Agence France-Presse, сообщает ТАСС.

По информации RAO Nordic Oy, это обусловлено неоплатой поставленной электроэнергии.

Кауконен отметил, что поставки электроэнергии из России в Финляндию «в настоящее время равны нулю».

При этом в Fingrid считают, что «серьезных проблем не произойдет», так как поставки из России на 10% удовлетворяли потребности страны в электроэнергии. Недостаток ожидают восполнить поставками из Швеции и за счет роста собственного производства. Финляндия сможет сама обеспечивать себя электроэнергией к 2023 году.

RAO Nordic Oy напомнила, что много лет импортирует электроэнергию из России в Финляндию и продает ее на бирже Nord Pool. Однако сейчас до сих пор на ее банковский счет не поступили средства за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая.

Таким образом, RAO Nordic Oy не может оплачивать импортируемую из России электроэнергию и вынуждена приостановить поставки.