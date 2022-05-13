«МедиаРязань»: Николай Любимов остается секретарем регионального отделения «Единой России»

В пресс-службе партии сообщили, что дата проведения конференции регионального отделения пока не назначена. На ней секретарь избирается тайным голосованием.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов остается секретарем регионального отделения «Единой России». Об этом пишет « МедиаРязань ».

В пресс-службе партии сообщили, что дата проведения конференции регионального отделения пока не назначена. На ней секретарь избирается тайным голосованием.

Также на конференции проходит голосование по кандидатурам для выдвижения от партии кандидата в губернаторы области.

Напомним, 10 мая Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Малкова врио губернатора Рязанской области.