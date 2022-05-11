В Кремле оценили идею принять Херсонскую область в состав России

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обсуждать такое судьбоносное решение должны жители региона.

Кремль оценил план руководства Херсонской области войти в состав России. Комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 11 мая, передали РИА Новости.

Песков считает, что обсуждать такое судьбоносное решение должны жители региона. Представитель Кремля добавил, что эту тему также стоит обсудить с юристами и тщательно обдумать.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители региона и определять свою судьбу тоже должны они. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко, тщательно выверен и оценен юристами, потому что подобные судьбоносные решения должны иметь четкую юридическую подоплеку, быть абсолютно легитимными, как это было в случае с Крымом», — заявил Песков.

Ранее власти Херсона заявили, что планируют попросить принять регион в состав Российской Федерации.