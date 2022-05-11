Руководство Херсонской области планирует попросить принять регион в состав России
Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
Руководство Херсонской области планирует попросить принять регион в состав Российской федерации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.
Он заявил, что создание Херсонской народной республики и референдум не планируется.
«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — заявил Стремоусов.
Позже в Кремле оценили идею присоединения Херсонской области.