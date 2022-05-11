Руководство Херсонской области планирует попросить принять регион в состав России

Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

Руководство Херсонской области планирует попросить принять регион в состав Российской федерации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

Он заявил, что создание Херсонской народной республики и референдум не планируется.

«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — заявил Стремоусов.

Позже в Кремле оценили идею присоединения Херсонской области.